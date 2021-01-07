Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.01.2021 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2021 13:10
    ABONE OL

    ? , ?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Netflix’in sevilen ve ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Ragnarok ilk sezonuyla çok sevilmişti ve hemen yeni sezonu da merak konusu oldu. Peki tarih belli oldu mu? Fantastik konulu filmlerin keyifle izleyeceği , ? Henüz izlememiş olanların merak ettiği bilgileri de derledik.

    takvim.com.tr
    Ragnarok 2.sezon ne zaman başlayacak?

    Film ve dizi izlemeyi sevenler arama motorları üzerinden sıklıkla Ragnarok 2.sezon ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Henüz izlememiş olanlar ise Ragnarok konusu nedir, oyuncuları kimler? Araştırmalarına yapıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilknsezonuyla ilfi çeken filmin yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix Ragnarokdizisinin 2.sezon hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ragnarok 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Sitesindeki dizi sayfasında yakında yeni sezon eklenecektir açıklaması var. Yeni bilgiler geldiği zaman haberin içerisine eklenecektir.

    RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.

    İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.

    Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Ragnarok 2.sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok konusu nedir, oyuncuları kimler?