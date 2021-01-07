Film ve dizi izlemeyi sevenler arama motorları üzerinden sıklıkla Ragnarok 2.sezon ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Henüz izlememiş olanlar ise Ragnarok konusu nedir, oyuncuları kimler? Araştırmalarına yapıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilknsezonuyla ilfi çeken filmin yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix Ragnarokdizisinin 2.sezon hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ragnarok 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Sitesindeki dizi sayfasında yakında yeni sezon eklenecektir açıklaması var. Yeni bilgiler geldiği zaman haberin içerisine eklenecektir.
RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.
İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.
Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.