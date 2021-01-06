GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le aşk yaşadıklarını kabul etti. Ünlü şarkıcı önceki gün Instagram hesabının Hikaye bölümünde şu açıklamayı yaptı: "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz."