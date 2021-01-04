Seren Serengil annesini tek kalemde sildi! Nevin Teoman'ın Gülben Ergen hamlesi ortalığı karıştırdı...
Seren Serengil annesini tek kalemde sildi! Nevin Teoman'ın Gülben Ergen hamlesi ortalığı karıştırdı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve dumping sendromu hastalığına yakalanan Seren Serengil, zor bir dönemden geçiyor. Önümüzdeki yaz ameliyat olacağını ifade eden Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın Gülben Ergen'in fotoğraflarını beğenmesini affetmedi, resti çekti. Annesini silen Seren Serengil, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu, bakın neler söyledi...
"BENİM ANNEM EVLADINI HAPSE SOKAN BİRİNİ BEĞENMEZ!"
"Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor."
SEREN SERENGİL İLE GÜLBEN ERGEN ARASINDA NELER YAŞANDI?
Gülben Ergen'in evli iş adamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu iddiaları üzerine Yeşim Salkım ve Seren Serengil, Gülben Ergen'i eleştirmişti. Gülben Ergen'in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmişti.
İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı vermişti. Gülben Ergen'in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.