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Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına...

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla 46 kiloya düşen Seren Serengil'in zayıflığının altında ciddi sağlık sorunlarının yattığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde hastalığını açıklayan Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" sözleriyle sevenlerini şoke etmişti. Üzücü haberin ardından ameliyat olmak için yurt dışına çıkacağını ifade eden ve sunuculuk yaptığı programda veda konuşması yaptığı iddia edilen Seren Serengil, gözyaşlarını tutamadı.

30.12.2020 17:45 - Son Güncelleme: 30.12.2020 18:32
Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına en son bakın ne yaptı...

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! 'Söylemezsem Olmaz' isimli programda sunuculuk yapan Seren Serenngil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü isim, tehlikeli bir ameliyat olacak.

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Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına en son bakın ne yaptı...

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Milliyet'in haberine göre canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına en son bakın ne yaptı...

AMELİYAT ÖNCESİ KÖPEKLERİYLE VEDALAŞACAK
Bircan Bali ise Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi.

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına en son bakın ne yaptı...

Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, bir süredir birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.

Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına en son bakın ne yaptı...

SEREN'DEN İDDİALARA YANIT!

Bircan Bali'nin de dediği gibi Seren Serengil evine giderek köpekleriyle paylaşımda bulundu ancak Milliyet'in iddiasına Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Serengil, henüz ameliyata gitmediğini, programın daha önce çekildiği ve yayından tetk,kleri için erken çıktığını ifade etti.

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