Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'den gözyaşları içinde veda! Uçağı kaçırma pahasına...

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Milliyet'in haberine göre canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.