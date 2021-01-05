Exxen TV'nin böyle ifşa oldu meğer BluTV'yi komple kopyalamışlar! Foya ortaya çıktı Acun Ilıcalı Twitter'da yerden yere vuruldu... Exxen platformu yayın hayatına başlaması ve eleştirileri alması bir oldu. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen kullanıcıları canından bezdirmişti. Üyelik iptalinin sorun çıkarması, üyelik alındığı halde reklamlı içerik izlenmesi, android uygulamasının olması ve bir süre çöküntü yaşanması nedeniyle Twitter'da çok eleştirilen Exxen TV bu kez kopyacılık skandalıyla gündeme geldi. İşte akıllara durgunluk veren o olay.