Exxen TV'nin böyle ifşa oldu meğer BluTV'yi komple kopyalamışlar! Foya ortaya çıktı Acun Ilıcalı Twitter'da yerden yere vuruldu... Exxen platformu yayın hayatına başlaması ve eleştirileri alması bir oldu. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen kullanıcıları canından bezdirmişti. Üyelik iptalinin sorun çıkarması, üyelik alındığı halde reklamlı içerik izlenmesi, android uygulamasının olması ve bir süre çöküntü yaşanması nedeniyle Twitter'da çok eleştirilen Exxen TV bu kez kopyacılık skandalıyla gündeme geldi. İşte akıllara durgunluk veren o olay.
900 milyon TL harcayarak Exxen platformunu kuran Acun Ilıcalı platformunun açılmasıyla birlikte eleştiri ve tepki oklarının hedefi olmuştu. Platformda yaşanan sorunlar kullanıcıları canından bezdirmişti.
Exxen'deki reklamlı ve reklamsız üyelik paketleri ile başlayan eleştiriler, web sitesinde yaşanan sorunlar, üyelik iptal edememe, sistem çökmesiyle kullanıcılar Twitter'dan Acun Ilıcalı'ya isyan etmişti.
Exxen'in mobil ve akıllı TV uygulamasının olmaması da kullanıcıların tepkisi çekmişti. Exxen sitesinde yer alan bilgisayaru kabloyla bağlayın yönergesi de alay konusu olmuştu.
Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" paylaşımını yapmıştı.
Bir kullanıcı, Exxen kullanıcı sözleşmesindeki bazı linklerin kullanıcıları BluTV'ye yönlendirdiğini ortaya çıkarması Twitter'da olay oldu.
Exxen'e abone olmak için onaylamanın zorunlu olduğu Exxen Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki bazı "exxen.com" bağlantıları, kullanıcıları doğrudan olarak BluTV internet sitesine yönlendirmesi sözleşmenin birebir kopyalandığını ortaya çıkardı.
Exxen'de yer alan reklamlı ve reklamsız üye paketlerinin tartışması bitmemişken şimdi de üyeliği iptal edememe, sürekli sistemin hata vermesi, sitenin çökmesi sorunları baş gösterdi.
Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verilmesi de Twitter'da çok eleştirildi.