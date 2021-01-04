Acun Ilıcalı'nın Exxen'i üyeleri canından bezdirdi tepkiler çığ gibi! Exxen hüsrana uğradı 'Üyelik aldım reklam izliyorum dolandırıcılık'... Exxen platformu yayın hayatına başlaması ve eleştirileri alması bir oldu. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen kullanıcıları canından bezdirdi. Üyelik ücreti veriliği üstüne reklam izlenmesi bir yana yaşanan teknik sorunlar sonrası kullanıcılar tepkilerini Twitter'de dile getirdi. Konuyla ilgili ilk kez Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ancak Acun Ilıcalı'nın açıklaması kullanıcıları tatmin etmedi.
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen 1 Ocak'ta açılmasıyla birlikte tepkiler ve eleştiriler çığ gibi geldi. Yaşanan sorunlar kullanıcıları canından bezdirdi.
Exxen'de yer alan reklamlı ve reklamsız üye paketlerinin tartışması bitmemişken şimdi de üyeliği iptal edememe, sürekli sistemin hata vermesi, sitenin çökmesi sorunları baş gösterdi.
Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verilmesi de Twitter'da çok eleştirildi.
9,90 TL ve 19,90 TL'lik üyelik fiyatlarının sunulduğu platforma gelen eleştirilere Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" paylaşımını yaptı. Yapılan açıklamanın ardından gelen tweetler ile olay oldu .
'Exxen mi çöktü? Bu ne paramızla rezil oluyoruz, bir üye olamadık'
'Bu kadar saçma sapan bir şey görmedim. 900 milyon para yatır. Yüde 80'inde var olan android uygulaması yok. TV'den izlenmiyor. Web üzerinden hata veriyor. Saçma sapan bir şey. Hayır iptal edelim diyoruz ipta butonu yok. Profil sil diyor, siliyoruz yine hata veriyor, silinmiyor.'
'Hem para alıp hem reklam izleten ilk içerik platformu da tabii ki Türkiye'de kurulurdu'
'Exxen'den üyelik alıp parayla izliyorumdur:'