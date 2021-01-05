Özge Özder kimdir, kaç yaşında? Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derya karakterine hayat veren 7 aylık hamile oyuncu her şey yolunda giderse 1-2 set ara verip yeniden diziye dönmeyi düşündüğünü söyledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan Özge Özder hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da bir evin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Elif Özge Özder'dir. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. 1996 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ise derece ile kazanır. Tercihini Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından yana kullanarak burada okudu. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır.
Özge Özder, 2007-2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanından uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adlı dizide başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy ile birlikte oynadı.
Özge Özder, 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Murat Han ile paylaşmıştır.
2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Deniz Uğur canlandırmıştır.
Özge Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi. 2010 yılında boşandı. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi.
Ödülleri :
2008 - Bedia Muvahhit ödülü, "Üç Kız Kardeş" oyununda Nataşa rolüyle
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
2013 - Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatro kare
2012 - Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu
2012 - Oyun: Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2011 - Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2010 - Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2008 - Leons ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2008 - Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2007 - Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2006 - Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2006 - Baba: August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2004 - Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2003 - Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2003 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2002 - İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2002 - Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Filmleri ve Dizileri :
2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)
2011 - Türkan (Zeynep) (Sinema Filmi)
2009 - 2010 - Ömre Bedel (TV Dizisi)
2008 - Başka Semtin Çocukları (Gül) (Sinema Filmi)
2007 - Sıfır Dediğimde (Genç Müberra) (Sinema Filmi)
2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe (TV Dizisi)
2006 - İyi ki Varsın (Aslı) (TV Dizisi)
2006 - Umut Adası (Sibel) (Sinema Filmi)
2006 - Sınav (Candan Hoca) (Sinema Filmi)
2005 - Emret Komutanım (Hemşire Sultan) (TV Dizisi)
2005 - Emret Komutanım (Hemşire Sultan) (TV Dizisi)
2004 - İyi Aile Robotu (Çağla) (TV Dizisi)
2004 - Uy Başuma Gelenler (TV Dizisi)
2004 - Haziran Gecesi (Lale) (TV Dizisi)
2004 - Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)
2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi)
2003 - Estağfurullah Yokuşu (Didem) (TV Dizisi)
2001 - Çifte Bela (TV Dizisi)
2000 - Dadı (Derya) (TV Dizisi)
1998 - Sonbahar Kadınları (Hayal) (TV Dizisi)
1993 - Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)
SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?
33 yaşında olan Sinan Güleryüz müzisyendir.
İstanbul Opera ve Balesi müdürü Şamil Gökberk'ten dersler aldığını belirten Sinan Güleryüz tam 14 enstrüman çalabilmektedir. Dedesinin keman, amcasının kanun, diğer amcasının gitar, dayısının ise akordeon ve klavye çaldığını belirten Güleryüz müzisyen bir ailede yetişmiştir. Annesi güzellik uzmanıdır.
Aslan Ankara'lı olan müzisyen 8 yıl Emlak Bankası takımında voleybol oynamış ve bir çok şampiyonlukta pay sahibi olmuştur. Ardından bir çok takımda forma giymiş en son Beşiktaş ile görüşme yaptığı dönemde diz sakatlığı nedeni ile profesyonel voleybol hayatını noktalamak zorunda kalmıştır.
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu'dur. 2018 yılında başarılı oyuncu Özge Özder ile evlenmiştir.
Çift nişanlandıkları zaman sosyal medyada mutluluk paylaşımı yapmıştı.
Özge Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, "Bir ömür boyu benimle olur musun ?" dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.