Aslan Ankara'lı olan müzisyen 8 yıl Emlak Bankası takımında voleybol oynamış ve bir çok şampiyonlukta pay sahibi olmuştur. Ardından bir çok takımda forma giymiş en son Beşiktaş ile görüşme yaptığı dönemde diz sakatlığı nedeni ile profesyonel voleybol hayatını noktalamak zorunda kalmıştır.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu'dur. 2018 yılında başarılı oyuncu Özge Özder ile evlenmiştir.

Çift nişanlandıkları zaman sosyal medyada mutluluk paylaşımı yapmıştı.

Özge Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, "Bir ömür boyu benimle olur musun ?" dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.