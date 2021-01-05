Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı direkt üstünü çizdi! TV 8'de devrim niteliğinde karar artık ekranda olmayacak... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapmasının ardından onun yerine Survivor 2021 gelecek. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabilir. Peki şimdi ne olacak?