Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı direkt üstünü çizdi! TV 8'de devrim niteliğinde karar artık ekranda olmayacak... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapmasının ardından onun yerine Survivor 2021 gelecek. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabilir. Peki şimdi ne olacak?
Son dönemde Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar ve ücret kriziyle eleştirilerin odağında isim olan Acun Ilıcalı'nın şimdi de başı yayın akışıyla dertte.
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye ve Survivor 2021 sezonunun başlayacak olması, programların çakışmasına neden oldu .
Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.
TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi. Bununla beraber dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?
Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?
TV8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.
Sosyal medyadaSurvivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.
Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.