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    • Magazin
    • 31.12.2020 15:10
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    • 31.12.2020 15:10
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    31 Aralık yılbaşı konukları kimler? İbo Show 2021 yılbaşı özel programı saat kaçta başlayacak?

    9 yılın ardından ekranlarından yeniden başlayan , ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Normalde cumartesi günleri yayınlanan program, bu hafta yılbaşına özel olarak perşembe günü yayınlanacak. İbo Show’un 31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak yılbaşı özel programı için geri sayım başladı. İbo Show'un 2021 yılbaşı özel programının konukları ve ne zaman yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler, saat kaçta, işte merak edilen detaylar...

    İbo Show 31 Aralık yılbaşı konukları kimler?

    Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından Star Tv'de İbo Show programına yeniden başladı. Normalde cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show yılbaşı nedeniyle 31 Aralık Perşembe 2020 yayın akışında kendine yer buldu ve özel bir programla ekranda olacak. 2021 yılına özel bir yılbaşı gecesi programıyla ekranlara gelecek olan İbo Show konukları merak konusu oldu. Peki İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler, saat kaçta, işte merak edilen detaylar...

    İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı bu hafta cumartesi izleyici karşısına çıkmayacak.

    Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show'un birbirinden özel konukları belli oldu.

    İbo Show yılbaşı konukları; Hande Yener, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Seda Sayan, ve Şafak Sezer olacak.

    Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak.

    İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    İbo Show'un birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Star Tv'de başlayacak.
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    Haberler Magazin İbo Show 31 Aralık yılbaşı konukları kimler? İbo Show 2021 yılbaşı özel programı saat kaçta başlayacak?