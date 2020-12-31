Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından Star Tv'de İbo Show programına yeniden başladı. Normalde cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show yılbaşı nedeniyle 31 Aralık Perşembe 2020 yayın akışında kendine yer buldu ve özel bir programla ekranda olacak. 2021 yılına özel bir yılbaşı gecesi programıyla ekranlara gelecek olan İbo Show konukları merak konusu oldu. Peki İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler, saat kaçta, işte merak edilen detaylar...