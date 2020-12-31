Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından Star Tv'de İbo Show programına yeniden başladı. Normalde cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show yılbaşı nedeniyle 31 Aralık Perşembe 2020 yayın akışında kendine yer buldu ve özel bir programla ekranda olacak. 2021 yılına özel bir yılbaşı gecesi programıyla ekranlara gelecek olan İbo Show konukları merak konusu oldu. Peki İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler, saat kaçta, işte merak edilen detaylar...
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı bu hafta cumartesi izleyici karşısına çıkmayacak.
Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show'un birbirinden özel konukları belli oldu.
İbo Show yılbaşı konukları; Hande Yener, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Seda Sayan, ve Şafak Sezer olacak.
Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak.
İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İbo Show'un birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Star Tv'de başlayacak.