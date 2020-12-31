Onu Vine'daki videolarıyla tanıdık. Ardından Instagram ve Youtube'ta da kendine yer edinip geniş kitlelere ulaştı. Yarattığı tiplemelerle, sergilediği oyunculukla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Evet, Halil İbrahim Göker'den bahsediyoruz. Sosyal medya fenomeni Göker, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu.

Halil İbrahim Göker, hakkında merak edilen soruları Bi' Başka'da yanıtlayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenomenlik kavramından geçtiğimiz yaz rol aldığı filme, yediği linçlerden yeni projelerine kadar birçok konuda konuşan Göker, Vine'ı özlediğini belirterek "Vine'da -söylemesi ayıp- sadece düşünebilen insanlar içerik üretiyordu. O kısa sürede insanlara bir şeyler verebilmek zor. Dikkat ederseniz şu an sosyal medyayı ayakta tutanlar hep Vine'cı geçmişli insanlardır" dedi.

Pandemi, karantina… Nasıl gidiyor hayat şu sıralar? Dikkat ediyor musun?

Dikkat etmiyorum desem beni kovacak mısınız? :) Spor salonuna gidiyorum, maske takmıyorum, eldiven de takmıyorum. Dikkat etmiyorum ama bir şey de olmuyor. Galiba spor yaptığım için dirençliyim. Belki de bunların hepsi bir komplo teorisidir :)

Geçtiğimiz yaz setteydin. Filmin adı: Olmadı Kaçarız. Vizyon tarihi belli mi? Nasıl bir deneyimdi senin için?

Pandemiden dolayı vizyon tarihi belli değil. Ben fenomenlikten önce de oyunculuk yapıyordum. Ortaokuldan beri tiyatro yapıyorum. Sahne geçmişim var yani. Filmden de oyunculuğumdan da memnunum. Filmde de benim sahnelerimde tek başımayım. Yönetmen ve yapımcı mümkün olduğunca özgür bıraktılar beni. Koşan bir at gibi koştum.