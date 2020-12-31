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    • 31.12.2020 11:22
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    • 31.12.2020 11:23
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    Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?

    Yılbaşı bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk gelen yılbaşı akşamı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamına denk geliyor ve  TV’lerde dizi yayınlanmayacak, eğlence programları olacak. Koronavirüs sebebiyle 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle akşam saatlerini keyifli hale getirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı için araştırma yapıyor.  Yılbaşı akşamı , Star TV, TV8,  kanallarında yılbaşına özel programları yayınlanacak. Peki Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? 31 Aralık 2020 Perşembe Atv, Kanal D, , TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, yayın akışını sizler için derledik.

    31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?

    Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünen yılbaşı kutlamaları yapılmayacak, 2021 evlerde karşılanacak. 2021 yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı belirlenelerek valiliklere gönderildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sekteye uğramaması için 2021 yılbaşı kutlamaları yasak. 2021'i evde ağırlayacak olan vatandaşların gözü televizyonlardaki eğlence programlarında olacak. Şimdi herkes 31 Aralık 2021 perşembe günü yayın akışını merak ediyor ve Yılbaşı'nda tv'de ne var sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık 2021 yılbaşı yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.

    Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?

    ATV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programıyla ekranlarda yerini alacak. 31 Aralık Perşembe yayınlanacak olan bölümünde bu defa yarışmacı koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer alacak...

    08.00 Kahvaltı Haberleri

    10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13.00 ATV Gün Ortası

    14.00 Beni Bırakma

    16.20 Esra Erol'da

    19.00 ATV Ana Haber

    20.00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    Kanal D ekranlarında yayınlanan BKM'nin sevilen yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Birinden eğlenceli skeçleri ile yeni yıla kahkahalar ile girdirmeyi hedefliyorlar.

    09.00 Neler Oluyor Hayatta?

    13.00 Gelinim Mutfakta

    15.45 Yatıya Misafirim Var

    18.45 Kanal D Ana Haber

    20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2

    STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    Star TV ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen keyifli programı İbo Show yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısında olacak. Yeni yıla girerken Tatlıses programında Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener, Serdar Ortaç gibi isimleri ağırlayacak. İbo Show Star TV'de 31 Aralık da seyircileri eğlendirmeye geliyor.

    09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    13.15 Gerçeğin Peşinde

    16.30 Söz

    18.00 Star Haber

    20.00 İbo Show

    TV8 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    19:30 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı

    TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    TRT1 ekranlarında bir kaç sezondur yayınlanan komedi dizsi Kalk Gidelim yeni yılda ekranlarda olacak. Yılbaşı gecesine özel olarak bir dolu sanatçıyı ağırlayan dizi Kalk Gidelim final bölümüyle sevenlerine veda edecek...

    09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

    11.00 Gönül Dağı

    13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    15.55 Acemi Anneler

    17.15 Seksenler

    19.00 Ana Haber

    20.00 Kalk Gidelim

    SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    üldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe izleyiciyi kahkahaya boğmaya geliyor...

    08.00 Kendine İyi Bak

    09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    11.30 Yeni Gelin

    12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20.00 Güldür Güldür Show
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    Haberler Magazin Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?