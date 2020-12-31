Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünen yılbaşı kutlamaları yapılmayacak, 2021 evlerde karşılanacak. 2021 yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı belirlenelerek valiliklere gönderildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sekteye uğramaması için 2021 yılbaşı kutlamaları yasak. 2021'i evde ağırlayacak olan vatandaşların gözü televizyonlardaki eğlence programlarında olacak. Şimdi herkes 31 Aralık 2021 perşembe günü yayın akışını merak ediyor ve Yılbaşı'nda tv'de ne var sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık 2021 yılbaşı yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.