Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünen yılbaşı kutlamaları yapılmayacak, 2021 evlerde karşılanacak. 2021 yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı belirlenelerek valiliklere gönderildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sekteye uğramaması için 2021 yılbaşı kutlamaları yasak. 2021'i evde ağırlayacak olan vatandaşların gözü televizyonlardaki eğlence programlarında olacak. Şimdi herkes 31 Aralık 2021 perşembe günü yayın akışını merak ediyor ve Yılbaşı'nda tv'de ne var sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık 2021 yılbaşı yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.
Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?
ATV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programıyla ekranlarda yerini alacak. 31 Aralık Perşembe yayınlanacak olan bölümünde bu defa yarışmacı koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer alacak...
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında yayınlanan BKM'nin sevilen yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Birinden eğlenceli skeçleri ile yeni yıla kahkahalar ile girdirmeyi hedefliyorlar.
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2
STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Star TV ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen keyifli programı İbo Show yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısında olacak. Yeni yıla girerken Tatlıses programında Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener, Serdar Ortaç gibi isimleri ağırlayacak. İbo Show Star TV'de 31 Aralık da seyircileri eğlendirmeye geliyor.
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.00 Star Haber
20.00 İbo Show
TV8 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
19:30 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı
TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
TRT1 ekranlarında bir kaç sezondur yayınlanan komedi dizsi Kalk Gidelim yeni yılda ekranlarda olacak. Yılbaşı gecesine özel olarak bir dolu sanatçıyı ağırlayan dizi Kalk Gidelim final bölümüyle sevenlerine veda edecek...
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Gönül Dağı
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
üldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe izleyiciyi kahkahaya boğmaya geliyor...
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show