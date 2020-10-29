Melisa Döngel'in eski hali sosyal medya gündeminde! Melisa Döngel değişimiyle herkesi şaşırttı
Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 20 yaşındaki Melisa Döngel yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bir dönem Ekin Mert Daymaz'la sevgili olan Melisa Döngel'in arkadaşlarıyla gittiği bir kafede, koronavirüs nedeni ile içeriye sınırlı sayıda müşteri aldıklarını söyleyen kafe çalışanlarına hakaret ve tehdit ettiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncuyu araştırmaya başladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melisa Döngel'in genç yaşına rağmen geçirdiği değişim görenleri şaşırttı. Eski fotoğraflarıyla dikkat çeken Melisa Döngel'in değişimi kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte başta Melisa Döngel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
29.10.2020 13:51
- Son Güncelleme: 29.10.2020 13:59
Arkadaşlarıyla gittiği kafede, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda müşteri alındığını belirten çalışanlar tarafından geri çevrilen oyuncu Melisa Döngel sosyal medya gündeminde. Kafedeki davranışı ile gündeme gelen 21 yaşındaki oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. İşte genç yaşına rağmen geçirdiği değişim ile dikkat çeken Melisa Döngel ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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