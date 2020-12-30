Salı akşamı ilgiyle izlenen dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Gülben'in Esad'ın evini temizlemeye gitmesi izleyicileri meraklandırdı ve Esad'ın apartmanı evi nerede! Esad'ın evi nerede? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı evi nerede? Nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI EVİ NEREDE?
Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.
ESAD'IN APARTMANI EVİ NEREDE?
Gülben, Esat'ın evine gitmişti ve orayı temizlemişti. Fakat bunu Esat istemedi ve Gülben Esat'ı zor durumda bıraktı. Ne yapacağını bilemeyen Esat, Gülben'in abisi Han'ı aradı ve durumu anlattı. Öte yandan Esat, Gülben'e onu kardeşi gibi sevdiğini söyledi. Fakat tabiki Gülben anlamak istemedi. Diğer yandan abisi gelince evden gitmek istemedi. Fakat İnci, Gülben'i duygusal hikayesiyle ikna etmeyi başardı. Gülben'de sonra gelirim ve temizlerim deyip evden ayrılmayı kabul etti. İzleyiciler de evin nerede olduğunu çok merak etti. Masumlar Apartmanı dizisinde Esat'ın evi İstanbul Beyoğlu Pera'dadır. Güzel ev herkes tarafından merak edildi. Hem geçmişten izler hem de modernlik barındıran ev herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca mutfağı da alışılmışın dışında bir tasarıma sahipti. Çoğu kişinin hoşuna giden vintage-modern harmanlaması olan ev Beyoğlu ilçesindedir.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.