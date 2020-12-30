ESAD'IN APARTMANI EVİ NEREDE?



Gülben, Esat'ın evine gitmişti ve orayı temizlemişti. Fakat bunu Esat istemedi ve Gülben Esat'ı zor durumda bıraktı. Ne yapacağını bilemeyen Esat, Gülben'in abisi Han'ı aradı ve durumu anlattı. Öte yandan Esat, Gülben'e onu kardeşi gibi sevdiğini söyledi. Fakat tabiki Gülben anlamak istemedi. Diğer yandan abisi gelince evden gitmek istemedi. Fakat İnci, Gülben'i duygusal hikayesiyle ikna etmeyi başardı. Gülben'de sonra gelirim ve temizlerim deyip evden ayrılmayı kabul etti. İzleyiciler de evin nerede olduğunu çok merak etti. Masumlar Apartmanı dizisinde Esat'ın evi İstanbul Beyoğlu Pera'dadır. Güzel ev herkes tarafından merak edildi. Hem geçmişten izler hem de modernlik barındıran ev herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca mutfağı da alışılmışın dışında bir tasarıma sahipti. Çoğu kişinin hoşuna giden vintage-modern harmanlaması olan ev Beyoğlu ilçesindedir.