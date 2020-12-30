Hande Erçel O Ses Yılbaşı 2021'de Kerem Bursin'i öyle bir kandırmış ki! Hande Erçel sevgilisi olduğu söylenen Kerem Bürsin'i tufaya düşürdü... Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, rol arkadaşını tufaya düşürdü. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı 2021 özel bölümü için sahneye çıkan Kerem Bürsin bakın nasıl bir sürprizle karşılaştı.
O Ses Türkiye, Masterchef'in reytinglerdeki başarısı nedeniyle bu yıl yapılmamıştı. Yılbaşı için klasik haline gelen Yılbaşı özel programının 2021'de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Merak sonunda aydınlığa kavuştu ve O Ses Yılbaşı 2021 özel programı çekildi. Jüri koltuğuna ise Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş oturdu.
Programın sürprizlerinden biri de Kerem Bürsin oldu. Dizilerde görmeye alışkın olduğumuz Kerem Bursin geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da çıktığı O Ses Türkiye sahnesine konuk olacak. Ancak Kerem Bürsin ava giderken avlandı ve asıl büyük sürprizi o yaşadı.
O sürpriz ise Hande Erçel'den başkası değildi. Şarkı söylemesi beklenen Hande Erçel jüri koltuğuna oturdu.
Tabi bundan haberi olmayan Kerem Bürsin, Hande Erçel'i karşısında görünce büyük bir sürpriz yaşadı.
Hadise ile Hande Erçel'in sohbet ettiği o anlar da kameralara yansıdı.
Geçtiğimiz günler de sık sık sevgili oldukları haberleriyle gündeme gelen ikilinin kapak için verdiği poz sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.
Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl poz" gibi yorumlar yazdı.