Hande Erçel O Ses Yılbaşı 2021'de Kerem Bursin'i öyle bir kandırmış ki! Hande Erçel sevgilisi olduğu söylenen Kerem Bürsin'i tufaya düşürdü... Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, rol arkadaşını tufaya düşürdü. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı 2021 özel bölümü için sahneye çıkan Kerem Bürsin bakın nasıl bir sürprizle karşılaştı.