Targun Hatun ve İnal Bey kimdir, tarihte var mı sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle bu akşam yükselişe geçti. Targun Hatun'un Müslüman olmak istemesiyle birlikte detaylar merak konusu olmaya başladı. Aynı zamanda babası olan İnal Bey'in de hayatı araştırılıyor. Peki, Targun Hatun ve İnal Bey kimdir, tarihte var mı? İşte Kuman Türkleri hakkında merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN İNAL BEY KİMDİR?
İnal Bey dizide Kuman Beyi olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda böyle bir kişi yer almamaktadır.
KUMAN TÜRKLERİ HAKKINDA
Kumanlar, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa'da yaşamış bir Türk halkı. Tarihte Kıpçaklar ile aynı birlik içinde bulunmuş, bu yüzden de zamanla Kıpçaklar ile birlikte anılmışlardır.
İşte Kuman Türkleri hakkında bilgiler;
Başlarında "atabek" denen beyleri var olmuştur ve onun tarafından hem askerî, hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan yönetilirler. Bütün idare bu beyde toplanmıştır. İçlerinde 40-45 bin aile olan kollar hâlinde yaşamışlardır. Bu nedenle askerî zaferleri hem savunmada, hem de taarruzda bulunmaktadı.
TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Targun Hatun dizide Kuman Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?