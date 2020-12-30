Targun Hatun ve İnal Bey kimdir, tarihte var mı sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle bu akşam yükselişe geçti. Targun Hatun'un Müslüman olmak istemesiyle birlikte detaylar merak konusu olmaya başladı. Aynı zamanda babası olan İnal Bey'in de hayatı araştırılıyor. Peki, Targun Hatun ve İnal Bey kimdir, tarihte var mı? İşte Kuman Türkleri hakkında merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN İNAL BEY KİMDİR?

İnal Bey dizide Kuman Beyi olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda böyle bir kişi yer almamaktadır.

KUMAN TÜRKLERİ HAKKINDA

Kumanlar, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa'da yaşamış bir Türk halkı. Tarihte Kıpçaklar ile aynı birlik içinde bulunmuş, bu yüzden de zamanla Kıpçaklar ile birlikte anılmışlardır.

İşte Kuman Türkleri hakkında bilgiler;