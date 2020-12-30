Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan doruklara çıkacak. Diziye bu hafta yeni isimler dahil oluyor. Kuruluş Osman'a Savcı Bey'in oğlu Bayhoca rolünde Yağızkan Dikmen katılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey oğlu Bayhoca'yı kim oynuyor? Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.
İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;
YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?
Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.
KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?