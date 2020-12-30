KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.