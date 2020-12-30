O Ses Türkiye yılbaşı 2021'de Burcu Özberk söyledi Murat Boz coştu! İşte Burcu Özberk'in O Ses Yılbaşı özel performansı... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması ve O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon reytinglerinin beklenenin çok çok altında kalması nedeniyle nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. O Ses Türkiye bu sene yapılmasa da Yılbaşı 2021 için özel bir program hazırlandı. Kimlerin geleceği de ortaya çıktı. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Burcu Özberk oldu. İşte Burcu Özberk'in O Ses Türkiye performansı...
O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 programıyla izleyicilerle buluşacak. Seda Sayan'ın jüri üyeliğinden ayrılmasının ardından jüri koltuğuna eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş oturdu.
O Ses Yılbaşı 2021 programının konuklarından biri Burcu Özberk.
Genç oyuncu Sibel Alaş'ın 'Bende hüküm sür' şarkısını seslendirdi.
Burcu Özberk'in ilk döndürdüğü jüri üyesi ise Murat Boz oldu. Ancak Özberk'e hangi jüri üyelerinin döndüğü, Özberk'in kimi seçtiği merak konusu.
BURCU ÖZBERK KİM? KAÇ YAŞINDA, SEVGİLİSİ VAR MI?
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur. Özberk son olarak Fox TV'de yayınlanan Çocukluk dizisinde rol aldı.
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