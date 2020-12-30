Efsane isim artık Kuruluş Osman'da olmayacak! Hayranları çok üzüldü... ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşandı. Dizinin bu hafta ekranlarda olan 28. kısmında Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan akılda kalan oyuncu Tamer Yiğit Kuruluş Osman'a veda etti. Ertuğrul Bey'in ölüm etmesi oba halkını harap ediyor ve gözyaşları cenazede sel olup akıyor. Osman Bey'in "Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti mazlumların korunağı olacak." sözleri dikkat çekti. Şimdi gözler obada kimin bey olacağına çevrildi. Kuruluş Osman, #GazilerSultanıGidiyor etiketiyle sosyal medyada da zirvedeydi.
TAMER YİĞİT KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETTİ
Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizinin 28. bölümünde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Tamer Yiğit bu hafta yayınlanan bölümde Kuruluş Osman'a veda etti.
KURULUŞ OSMAN ÇOK KONUŞULAN BÖLÜMÜYLE REYTİNGİN ZİRVESİNDE
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %12,67 izlenme oranı ve %25,76 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,97 izlenme oranı ve %25,62 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, olay yaratan ve çok konuşulan 39'uncu bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.
Kuruluş Osman, #GazilerSultanıGidiyor etiketiyle sosyal medyada da zirvedeydi. Gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ve çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümüne Ertuğrul Bey'in ölümü damgasını vurdu.
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan ve obada gerilime neden olan beylik mücadelesine son veren Ertuğrul Bey, düzenlediği Toy'da oğulları ve yoldaşları ile bir araya geldi. Toyda, Geyhatu'nun Anadolu'dan ayrılmasını fırsat bilerek Nikola'nın devreden çıkarılması kararı alındı. Osman Bey, Nikola'nın Targun'u kullanarak Kayı Obası beylerini zehirleme planına karşılık zekice bir oyun kurdu. Ertuğrul Bey ise Bizans'a karşı çıkılan gazada Osman Bey'in yer almasına izin vermedi.
Osman Bey, babasının bu kararı karşısında hayal kırıklığına uğrarken; baba oğulun Halime Sultan'ın mezarındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Osman Bey'in kurduğu oyun sayesinde gafil avlanan Bizans güçleri dağıtılırken; Flatyos ele geçirildi ve Nikola son anda kurtulmayı başardı. Hastalığının ilerlediğini fark eden ve ebediyete göçmeden evvel son hazırlıklarını tamamlayan Ertuğrul Bey, Aksakallılar'la görüştükten sonra veda toyunda ailesi ve Kayı obasının ileri gelenleri ile bir araya geldi. Ertuğrul Bey toyda varisini ilan edemeden yaşamını yitirirken; beylerinin ölümü Kayılar'ı derin bir üzüntüye sevk etti. Ertuğrul Bey'in cenazesinde gözyaşları adeta sel olup aktı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!"
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.
Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur.
Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?
Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?
ERTUĞRUL BEY VEFAT ETTİ, KAYI OBASI'NDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39'uncu bölümüne, Ertuğrul Bey'in ölümü damgasını vurdu.
Hastalığının ilerlediğini fark eden ve ebediyete göçmeden evvel son hazırlıklarını tamamlayan Ertuğrul Bey, veda toyunda ailesi ve Kayı Obası'nın ileri gelenleri ile bir araya geldi. Toyda son nasihatlerini veren Ertuğrul Bey "Bu topraklar, gazilerin kanı ve gayretiyle fethedilmiştir. Gaza kılıcını kuşanıp gayret kemerini takanlar Rabbin müjdesine mazhar olmuştur. O büyük gazilerden geriye Bamsı Beyim ve Abdurrahman Gazim kalmıştır. Onlar benim size vasiyetimdir. Beni saydığınız gibi onları da sayasınız. Evlatlarım, beylerim. Ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi can emanetini teslim etmek üzereyim! Bunlar benim sizlere son sözlerim ve son nasihatlerim. Kulağınızı açın ve beni eyi dinleyin" diyerek herkesi duygulandırdı.
Ertuğrul Bey veda konuşmasında "Devlet onu meydana getiren halkın tecessüm etmiş iradesi ve rızası demektir. Halkın ırz ve namusunu koruyan, hürriyet ve refah vadeden bir mertebedir. Bir Türk için devlet bunlardan fazla olarak bir fikirdir. O fikir, dinine, diline bakılmaksızın bütün mazlumları, dinine ve diline bakılmaksızın bütün zalimlere karşı korumaktır. Adaletle hükmetmek ve töreyi yaşatmaktır. Mazlumların gözü üzerinizdedir, duaları sizinledir.
Siz esareti kabul eder, ister Rum olsun ister Moğol; zalim bir devleti metbu tanırsanız, mazlumların duaları nasıl gerçekleşir? Adalet nasıl hükümferma olur. Töre nasıl yaşatılır? Bedeli ne olursa olsun esaret zincirlerini kırın. Kayıların sancağı Cenabı Hakk'ın izzeti dışında hiçbir kuvvetin karşısında eğilmez, eğilemez. Küfür nerede kuvvet devşirip ordu düzerse, Kayı'nın sancağı ve soylu Alpları karşısında durmalı. Cenab-ı Hakk'ın zafer müjdesine inanmayanlar Hakk'ı inkâr ederler. Önce tertemiz Müslümanlar olun sonra da gaza kılıcını kuşanın. Göreceksiniz zafer sizin olacak" sözleriyle çok değerli mesajlar verdi.
Ertuğrul Bey'in "Ey Kayılar! Benim beyliğimden razı mısınız?" sorusuna herkes "Razıyız" yanıtını verirken, "Ey Kayılar size şimdi varisimi açıklarsam onu da beni saydığınız gibi sayıp her emrine uyacak mısınız?" diyerek yeni beyin işaretini verdi. "Varisim… Gönül rızasıyla yerimi bırakacağım yeni Kayı beyiniz… Gaza ataşını hiç söndürmeyen, Kayı'nın sancağını zaferden zafere taşıyan, esaret ve zincir kabul etmeyen… Kabul etmeyen…" diyen Ertuğrul Bey, sözlerini tamamlayamadan vefat etti.
Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda derin bir üzüntüye yol açarken, gözyaşları adeta sel olup aktı.
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
Ekranlara gelen dizi Diriliş Ertuğrul ile reyting rekorları kırılmasına sebep olan Ertuğrul Gazi kimdir? Kaç yılında ve nerede doğmuştur? Ertuğrul Gazi nasıl vefat etmiştir?
Ertuğrul Gazi, 13. Yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı Boyunun lideri ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Beyin babasıdır.
Ertuğrul Gazi, 1188 yılında Ahlat'da doğdu. Babası Süleyman Şah, annesi Hayme Hatun'dur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar adlarında 3 kardeşi vardır. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey adında 3 oğlu oldu..
Ertuğrul Gazi'nin ataları, Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emirlerinin maiyetinde, önce Ahlat bölgesine gelmişler, Anadolu'ya yapılan seferlere katılmışlardı. Ahlat'ın Eyyubiler'in eline geçmesinden sonra, Mardin yöresine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp'in içlerinde yer aldığı Türkmenler, Moğolların Mardin ve çevresini yağmalamasından sonra, bu bölgeden ayrılarak Anadolu içlerine doğru ilerlediler. Gündüz Alp idaresindeki Kayılar da batıya göç ederek önce Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasına, Sürmeliçukur'a yerleştiler. Kayılar'ın Pasinler'e gelmesinden kısa bir süre sonra Gündüz Alp hastalanarak vefat etti ve yerine oğlu Ertuğrul Gazi aşiretin başına geçti.
Ertuğrul Gazi kardeşi Dündar Bey ile birlikte batıya hareket etti. Sivas yakınlarına gelip konakladığında burada Selçuklu ordusu ile Moğolların savaştığını ve Selçuklu ordusunun bozulmak üzere olduğunu gördü. Ertuğrul Gazi Selçuklu ordusuna yardım edince savaşın seyri değişti ve savaşı Selçuklar kazandı. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı iltifatlarda bulunarak hi'lat giydirdi. Selçuklu ülkesinde yaşamak için göç ettiklerini öğrenince, Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini ona verdi.
Ertuğrul Gazi bir süre Karacadağ'da kaldıktan sonra, Bizans sınırlarına kadar gelerek aşağı Sakarya havzasına yerleşti. Burada Bizans sınırlarındaki kasaba ve köylere akınlar düzenlemeye başladı. Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoruna bağlı birlikler arasında bugünkü Pazaryeri ile Bozüyük arasındaki Ermeniderbendi denilen yerde yapılan savaşı, Selçuklular Ertuğrul Gazi'nin yardımlarıyla kazanınca, Alaaddin Keykubad ödül olarak Eskişehir ve çevresini Ertuğrul Gaziye verdi. Bu başarıdan sonra Karacahisar'ı da ele geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt üzerine yürüdü ve burayı fethetti. Söğüt'ü yurt olarak tutan Ertuğrul Gazi, Bizans sınırlarına saldırılar düzenlediği gibi dostluk ilişkileri de geliştirdi.
Oldukça yaşlanan Ertuğrul Gazi yerine oğlu Osman Beyi bıraktı ve 1281 yılında vefat etti. Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunmaktadır.