KURULUŞ OSMAN ÇOK KONUŞULAN BÖLÜMÜYLE REYTİNGİN ZİRVESİNDE

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %12,67 izlenme oranı ve %25,76 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,97 izlenme oranı ve %25,62 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, olay yaratan ve çok konuşulan 39'uncu bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, #GazilerSultanıGidiyor etiketiyle sosyal medyada da zirvedeydi. Gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ve çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümüne Ertuğrul Bey'in ölümü damgasını vurdu.