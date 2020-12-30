Haberler Galeri Magazin Baldızı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kız kardeşi...

Baldızı sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kız kardeşi...

Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen son dönemde sosyal medyada ve magazin dünyasında adından sıklıkla söz ettiriyor... 2017 yılında evlenen ve Karan isminde bir evlatları bulunan Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altına alındı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Evcen'in kız kardeşi ile ilgili 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kız kardeşi...

30.12.2020 00:52 - Son Güncelleme: 30.12.2020 00:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





