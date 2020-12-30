TV8'in fenomen yarışması Masterchef'in dün akşamki son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı ve ilgiyle izlendi. Gitgide finale yaklaşan yarışmada rekabet daha da arttı, ilk finalist Barbaros'un yanına çıkan ikinci finalist hangi yarışmacı oldu? Gecenin en iyi tabağını Emir mi yoksa Serhat mı çıkardı? Masterchef'te yarı final heyecanı sarmışken bir kişi ise yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Peki 29 Aralık Masterchef'te kim elendi? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde büyük finalin 2. İsminin belli olacağı 3. oyun, 3 ürün formatında yapılan oyunların ilk periyodunda Serhat 24'e 20 skoruyla Emir karşısında önde tamamladı.
İlk oyunun ardından 2. oyuna geçildiğinde ise Emir ve Serhat tarafından hazırlanan ürünler tadan jüri şefler bu kez Emir'in hazırladığı yemeği daha fazla beğenerek yüksek puanlar vermesiyle, 2. Oyunu 45 - 43'lük skorla EMİR önde tamamladı.
MasterChef son bölüm, 3. Oyun ise an itibariyle tamamlandı. Emir ve Serhat arasında oynanan son oyunda tatlı türünde hazırlanması istenen ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler verdikleri puanlarla SERHAT'ı finale taşırken, EMİR'i yarışmanın 3. sü olarak belirledi.
MASTERCHEF EMİR KİMDİR?
Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994'te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır. Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.
2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef'e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.