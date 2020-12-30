TV8'in fenomen yarışması Masterchef'in dün akşamki son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı ve ilgiyle izlendi. Gitgide finale yaklaşan yarışmada rekabet daha da arttı, ilk finalist Barbaros'un yanına çıkan ikinci finalist hangi yarışmacı oldu? Gecenin en iyi tabağını Emir mi yoksa Serhat mı çıkardı? Masterchef'te yarı final heyecanı sarmışken bir kişi ise yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Peki 29 Aralık Masterchef'te kim elendi? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…