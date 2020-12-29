Salı akşamlarının efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu artırdı. Tipi Rafet'in ölümünü kendisine ihanet ettiği için yapmadığını söyleyince İlyas şok oldu. Tam Tipi'nin infaz edileceği dakikada Hızır Çakırbeyli masaya geldi ve 14. kurala göre kendisinin infaz edilmesi gerektiğini söyledi. EDHO Tipi ve Hızır öldü mü? Yürekleri dağlayan olay! Oktay Kaynarca ve Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO TİPİ VE HIZIR ÖLDÜ MÜ?

EDHO Tipi ve Hızır öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Oktay Kaynarca ve Savaş Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.