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Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

30.12.2020 09:32 - Son Güncelleme: 30.12.2020 09:32
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

İşte başra Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı
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