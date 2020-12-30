Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama... Yan yana görenler şaştı kaldı

Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.