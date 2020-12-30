EDHO (178.) 2020 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'da hain Ebru çıktı ancak birkaç kişi hakkında izleyicinin şüpheleri sosyal medya yorumlarına göre devam ediyor. EDHO 178. son bölümde Tipi Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanırken Hızır devreye girdi ve Tipi'nin masa kurallarını ihlal etmesi sonucunda vur emrini kendi canı için İlyas'a verdi. İlyas Hızır Çakırbeyli'yi öldürecek mi?' merak edilirken, bir diğer hafızalarda soru işaretine neden olan olay da Ceylan cephesinde yaşandı. Ceylan hainin Ebru olduğunu anladı açık etmemek için Bahar'ı koz olarak mı kullanıyor? Yoksa Bahar Sincanlı, Ceylan ve Ebru tarafından öldürülecek ve hain bir kaç bölüm daha kendini gizlemeyi başaracak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı EDHO 2021 ilk bölümde ortaya çıkacak. EDHO 179. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor.