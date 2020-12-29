İlk olarak "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra ilk TV dizisi olan "Gün Akşam Oldu" Filiz Akın ve Halil Ergül`ün küçük kızı "Türkan" karakterini canlandırdı. Sonraki sezonda "Esir Şehrin Gözyaşları" dizisinde "Komiser Elif" karakteri rolünde yer aldı. 2013-2014 döneminde ise "Esra" karakteri ile "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol aldı ve bunun yanı sıra birçok reklam filmlerinde de yer aldı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.