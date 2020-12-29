Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Dilşad Şimşek dizinin sevilen isimlerinden birisi. EDHO'da Çakırbeyli ailesine ihanet ismin gerçek yüzü bu akşam ortaya çıkıyor. Peki, EDHO Ebru kimdir, hain mi? Ebru'yu oynayan Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
DİLŞAD ŞİMŞEK KİMDİR?
25 Kasım 1980 yılında Norveç'te doğdu. Burada 13 yıl kaldıktan sonra İzmir'de de 14 yıl boyunca yaşadı ve İstanbul'a geldi. "London School of Public Relations" mezunudur. Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda reklamcı olarak McCann Erickson'da çalıştı. 1.5 yıl kadar BKM Prot ekibinde bulundu. Daha sonrasında 2 yıl daha devam eden oyunculuk eğitiminin ardından TV'de çalışmaya başladı.
İlk olarak "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra ilk TV dizisi olan "Gün Akşam Oldu" Filiz Akın ve Halil Ergül`ün küçük kızı "Türkan" karakterini canlandırdı. Sonraki sezonda "Esir Şehrin Gözyaşları" dizisinde "Komiser Elif" karakteri rolünde yer aldı. 2013-2014 döneminde ise "Esra" karakteri ile "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol aldı ve bunun yanı sıra birçok reklam filmlerinde de yer aldı.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.
EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR
Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
CEYLAN KİME SIKACAK?
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.