Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel'den mesaj var: "Aşıdan değil 'korona'dan korkun!"

Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel, Instagram'dan o anları yayınlandı. Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Covid-19 aşısı oldu. Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.

"AŞIDAN DEĞİL COVID-19'DAN KORKUN"

Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.