Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Hande Acar'ın oturduğu yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanlarına hangi yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda yarışmasında Cuma günü haftanın finali yaşandı ve gözyaşları sel oldu. Yerine Hande Acar geldi. Peki 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 28 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması…
28 ARALIK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 19
Ceren: 5
Sabiha: 7
Bahar: 17
Rabia: 17
Ayşegül: 5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.