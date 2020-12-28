Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Sağ Salim film konusu nedir? Daha önce de yayınlandığında severek izlenen ve keyifli anlar yaşatan film 2012 yılında vizyona girmişti. Özellikle komedi severlerin kahkahalarla izleyeceği filmin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Peki Sağ Salim oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi ne zaman çekildi? Salin rolünü kim oynuyor? İşte tüm bilgiler…
SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.
SAĞ SALİM FİLM KONUSU NEDİR?
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...
SAĞ SALİM OYUNCULARI KİMLER?
Yapım Yılı : 2012
Yönetmen : Ersoy Güler
Türü : Komedi, Aksiyon
Oyuncular : Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı, Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Alper Saldıran
BURÇİN BİLDİK KİMDİR?
Burçin Bildik, 30 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halkoyunları bölümünden mezun olmuştur. Bakırköy Halkevi bünyesinde bulunan halk oyunları çocuk kadrosunda oyunculuğa başladı. Rahmetli şarkıcı Atınç dayısıdır.
İlkokul sıralarında tiyatro kollarında görev yaparken bir yandan Yurdaer Doğulu'dan 1978 yılından itibaren 2.5 sene gitar ve solfej dersleri aldı. Daha sonra halk danslarına yoğunlaşarak profesyonel olarak derneklerde oyuncu, eğitmen ve kurucu üyelik görevlerinde bulundu. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festival ve yarışmalarda ülkesini başarıyla temsil ederek ödüller aldı.
Gençlik döneminde şarkıcılık ve müzisyenlik yaptı. Ayrıca anaokul, ilkokul ve liselerde eğitmen olarak çalıştı.Üniversite eğitimi sırasında 1990 yılında iki gitarist (Ilgaz ve Murat) arkadaşıyla Grup Sevgi Yolcuları adıyla kurduğu grupta percussion çalarak profesyonel müzik hayatına başladı. Daha sonra grupla yollarını ayırarak 1997 yılından itibaren şarkı söylemeye başladı halen çeşitli orkestralarla Türkçe ve Rumca şarkılardan oluşan geniş repertuarı ile programlarına devam etmektedir.
Burçin Bildik, 118 33 isimli bilinmeyen numaralar servisinin ve Vatan Bilgisayar reklamlarında oynayarak tanındı. POPSAV ve BASAD üyesidir.
2012 yılında "Sağ Salim" adlı filmde Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Kenan Ece, Murat Akkoyunlu, Orçun Kaptan, Yakup Yavru ile beraber oynadı.
16 Aralık 2016 tarihinde sinemalarda vizyona girecek olan "Sen Sağ Ben Selamet" adlı sinema filminde Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Ufuk Özkan, Lale Başar, Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık ve Müge Üzel ile birlikte rol aldı.