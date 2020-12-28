Gençlik döneminde şarkıcılık ve müzisyenlik yaptı. Ayrıca anaokul, ilkokul ve liselerde eğitmen olarak çalıştı.Üniversite eğitimi sırasında 1990 yılında iki gitarist (Ilgaz ve Murat) arkadaşıyla Grup Sevgi Yolcuları adıyla kurduğu grupta percussion çalarak profesyonel müzik hayatına başladı. Daha sonra grupla yollarını ayırarak 1997 yılından itibaren şarkı söylemeye başladı halen çeşitli orkestralarla Türkçe ve Rumca şarkılardan oluşan geniş repertuarı ile programlarına devam etmektedir.

Burçin Bildik, 118 33 isimli bilinmeyen numaralar servisinin ve Vatan Bilgisayar reklamlarında oynayarak tanındı. POPSAV ve BASAD üyesidir.

2012 yılında "Sağ Salim" adlı filmde Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Kenan Ece, Murat Akkoyunlu, Orçun Kaptan, Yakup Yavru ile beraber oynadı.

16 Aralık 2016 tarihinde sinemalarda vizyona girecek olan "Sen Sağ Ben Selamet" adlı sinema filminde Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Ufuk Özkan, Lale Başar, Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık ve Müge Üzel ile birlikte rol aldı.