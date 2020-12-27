Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü.

Feyza Aktan, iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:

"Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır.

Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır."