Özcan Deniz'den tepki çeken fotoğraf! Oğlunu dudağından öptü, sosyal medyada tartışma yarattı... 2018'de Feyza Aktan ile evlenen ve 15 ay evli kaldıktan sonra boşanan Özcan Deniz'in, oğlu Kuzey ile paylaşımına tepki yağdı.
48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcının, "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" notunu düştüğü bu fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü.
Feyza Aktan, iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:
"Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır.
Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır."
Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı da gönderisine şu notu düşmüştü:
"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim..."
ÖZCAN DENİZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München'e gitti. Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.