Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan oğlu Kuzey ile videosunu paylaştı! "Annen senin için ölür ama..."
15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Instagram hesabından oğlu Kuzey ile bir video paylaştı. Videoda oğluna, 'Beni seviyor musun' sorusunu yöneltmesi üzerine aldığı yanıt karşısında paylaşımını, 'Annen senin için ölür ama...' notuyla yayınladı. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin oğulları Kuzey Deniz...
05.11.2020 17:39
- Son Güncelleme: 05.11.2020 17:49
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile Mart 2019'da nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz ise 30 Nisan'da dünyaya gelmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı alan ünlü çiftten Feyza Aktan, oğlu Kuzey ile videosunu paylaştı. İşte Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in oğlu ve ünlülerin çocukları...
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