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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan oğlu Kuzey ile videosunu paylaştı! "Annen senin için ölür ama..."

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Instagram hesabından oğlu Kuzey ile bir video paylaştı. Videoda oğluna, 'Beni seviyor musun' sorusunu yöneltmesi üzerine aldığı yanıt karşısında paylaşımını, 'Annen senin için ölür ama...' notuyla yayınladı. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin oğulları Kuzey Deniz...

05.11.2020 17:39 - Son Güncelleme: 05.11.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





