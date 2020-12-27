Masterchef'te yine heyecan dolu bir bölüm vardı. Finale az bir zaman kala 1 yarışmacının finalist olduğu ve 3 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada dün akşam ikinci finalist de belli oldu. Masterchef 2. finalist kim oldu? 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimler? Sorularının yanıtları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler yine en iyi tabağı seçti, peki en iyi tabağı kim çıkarttı? İlk finalist kim olmuştu, yanına hangi yarışmacı gitti? İşte 26 Aralık Masterchef'te yaşananlar…