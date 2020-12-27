Masterchef'te yine heyecan dolu bir bölüm vardı. Finale az bir zaman kala 1 yarışmacının finalist olduğu ve 3 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada dün akşam ikinci finalist de belli oldu. Masterchef 2. finalist kim oldu? 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimler? Sorularının yanıtları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler yine en iyi tabağı seçti, peki en iyi tabağı kim çıkarttı? İlk finalist kim olmuştu, yanına hangi yarışmacı gitti? İşte 26 Aralık Masterchef'te yaşananlar…
MASTERCHEF 2.FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde Emir, Barbaros, Özgül arasından kimin eleme adayı olduğu ve kimin büyük finale çıktığı belli oldu. MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından 2.finalist 66 puan alan Barbaros oldu…
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'nin finaline yaklaşılırken yarışmacılar arasında amansız mücadele sürüyor. Son bölümde yapılan kritik üç oyun sonrasında Özgül 57, Barbaros 66, Emir 54 puan aldı. Böylece Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti oldu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Barbaros oldu. Final haftasının geldiği yarışmada Özgül ve Emir mücadele edecek.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.