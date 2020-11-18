Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan sessizliğini bozdu! 'Evimi gasp etti çıkmıyor' demişti...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında gerilim devam ediyor. 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz,'Evimi gasp etti, çıkmıyor' diyerek eski eşini ihbar etti. Boşanmanın ardından oğlu ile aynı evde kalmaya devam eden Feyza Aktan ise sessizliğini bozdu. Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan, kanunen o evde bulunduğunu açıkladı ve hukuki yollara başvuracağını ifade etti.
Magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından Feyza Aktan sessizliğini bozdu. Aktan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Gasp... mağdurun mal varlığına "cebir" veya "tehdit" kullanarak gerçekleştirilen eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak; önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır. Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir.
Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum.. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu gelişmiştir. Bilinçli olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda aleyhime gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek haksız eylemlere karşı, ilgililer hakkında artık yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm..
Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:
Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.
Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam... Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum.
NELER YAŞANDI?
Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.
Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.