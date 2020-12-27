Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim! Bodrum'da 20 milyon lira ödeyerek 2 süper lüks villa satın aldı. Geçtiğimiz günlerde villalar için dekorasyon alışverişinde görüntülenen Diva, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu aldı. Kürk satın almasıyla tepki çeken Bülent Ersoy, 'asgari ücret' açıklamasıyla da dikkat çekti.

Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı.