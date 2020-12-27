Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert tepki: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim! Bodrum'da 20 milyon lira ödeyerek 2 süper lüks villa satın aldı. Geçtiğimiz günlerde villalar için dekorasyon alışverişinde görüntülenen Diva, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu aldı. Kürk satın almasıyla tepki çeken Bülent Ersoy, 'asgari ücret' açıklamasıyla da dikkat çekti.
Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı.
Dernek, Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurdu.
"VASİYETİMDEN ÇIKARDIM"
Hürriyet'in haberine göre, bu açıklama üzerine Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkardı. Ersoy, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine; kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim. 3. maddede yer alan ÇYDD'ye yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim"
Diva, sözlerine, "Geçtiğimiz yıllarda avukatlarıma kaleme aldırmış olduğum vasiyetnamemde hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştım. Dernek tarafından yapılan bu açıklamalar üzerine değerli avukatlarıma talimat vererek vasiyetnamemi yeniden düzenlettim. 3. maddede yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim" diye devam etti.
Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum
Bülent Ersoy açıklamasını, "İlkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk'ün ve dünya tarihinin en görkemli imparatorluklarından Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem padişahlarının da kürk kullandıklarını sizlere hatırlatırım" sözleriyle noktaladı.