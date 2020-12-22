Bülent Ersoy Bodrum'daki milyonluk villasına 100 bin TL'ye eşya aldı! 68 yaşındaki Bülent Ersoy'un mal varlığı...

Diva, 40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın aldı. Tapu işlemleri için geçtiğimiz kasım ayında 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.