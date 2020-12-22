Bülent Ersoy Bodrum'daki milyonluk villasına 100 bin TL'ye eşya aldı! 68 yaşındaki Bülent Ersoy'un mal varlığı...
Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy, Bodrum'da 40 milyon lira değerinde 2 süper villa satın aldı. Geçtiğimiz kasım ayında tapu işlemleri için Bodrum'a giden Ersoy, Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'da olduğunu, tekrar İstanbul'a döneceğini ifade etti. Diva, Bodrum'daki villasına 100 bin TL'lik de alışveriş yaptı. Tek seferde 40 milyonluk 2 villa satın alan 68 yaşındaki Bülent Ersoy'un mal varlığı merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor. Bülent Ersoy, yeni evinin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum'da alacak.
22.12.2020 10:48
- Son Güncelleme: 22.12.2020 11:17
Diva, 40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın aldı. Tapu işlemleri için geçtiğimiz kasım ayında 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.
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