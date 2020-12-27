TV8'in fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın en dikkat çeken jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu Cuma günü haftanın finalinde veda açıklaması yaptı. Peki Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden ayrıldı? Gözyaşlarının sel olduğu duygusal anlardandan sonra sevenleri bu duruma çok üzülse de yerine kimin geçeceğini merak etmeye başladı. Peki Kemal Doğulu'nun yeni projesi ne? Neden Doya Doya Moda'dan ayrılma kararı aldı? İşte tüm bilgiler…
KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?
Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrıldı. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek. Yerine ise kimin geleceği henüz belli değil.
Kemal Doğulu'nun yeni projesinin adı "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" olduğu düşünülüyor. İnstagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:"Kemal Doğulu ile Büyük DeğişimSize "Bu ben miyim" dedirtecek büyük değişimler için hazır mısınız?Hikayelerinizle birlikte başvurularınızı bekliyoruz!"
KEMAL DOĞULU KİMDİR?
Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singlelında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotorafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.
Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı.Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singlelını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Martın başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.
Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti.Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında Kemal Doğulu şarkısını paylaştı.Uzayda Aşk Var adlı şarkıya2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlendi.
Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir. bu ikili prodüklükle kalmayıp Kemal Doğulu için söz ve müziklere de imza atmışlar. Kemal Doğulu Ters Köşe albümünde Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla, Erol Temizel gibi birçok ünlü müzisyenlerle çalıştı. Kemal Doğulu 7 şarkıdan oluşan Ters Köşe albümü için iddialı konuştu: "Bugüne kadar benden dinlediğiniz şarkılar kadar güzel olsun istedim. Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla,Sinan Akçıl gibi çok başarılı müzisyenlerle çok iddialı bir repertuvar hazırladık. Bu albümde, kafanızdaki Kemal Doğulu'nun bazen sizi yanıltabileceğini göreceksiniz."