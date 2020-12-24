

"YAŞAR'IN ELİNDEN KİMSE SENİ ALAMAZ"

Özay Bakır tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında Yaşar İpek'in, eski sevgili Seren Serengil'le paylaştığı bir fotoğraf sonrası kendisine husumet güttüğünü, İpek'in tehditleri sonrası eski sevgilisinin de aynı şekilde kendisine sinkaflı sözler sarf ettiğini anlattı. İpek'in kendisine, "Seni felç ederim, bu sana son uyarım. Seni sinkaf ederim" şeklinde mesajlar atarken Serengil'inde Yaşar'ın elinden seni kimse alamaz g..t o fotoğrafları sil" diye karşılık verdiğini söyledi.