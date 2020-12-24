Kanal D'nin yeni yarışması formatıyla oldukça dikkat çekiyor. Her gün bir yarışmacının diğerlerini ağırladığı ve puanlar aldığı yarışmada 23 Aralık yani dün yarışan Dilek Hanım'ın kaç puan aldığı merak konusu oldu. Yatıya Misafirim Var Dilek Hanım'ın kaç puan aldığını kaçıranlar için bilgileri derledik. Yatıya Misafirim Var yarışma formatı nedir? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.
YATIYA MİSAFİRİM VAR PUAN TABLOSU: DİLEK HANIM KAÇ PUAN ALDI?
Yatıya Misafirim Var'da bu haftanın üçüncü yarışmacısı Sivas'tan Dilek Yağmur oldu. Dilek Hanım, diğer dört yarışmacıyı evinde ağırladı, Sivas'ın tarihi ve turistik merkezlerini gezdirdi.
Bu haftanın üçüncü yarışmacısı olan Sivas'tan Dilek Yağmur, diğer 4 yarışmacıyı en iyi şekilde ağırlamaya çalıştı, yörenin lezzetli yemeklerini tadan yarışmacılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Gün sonunda yarışmacılar Dilek Hanım'a kaç puan verdi?
YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?
Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.
Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.
Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.