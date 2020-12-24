Kerimcan Durmaz skandal parti görüntülerini ve 'Çıkın dışarı hepiniz geberin!' videosunu bakın nasıl savundu! Skandallarla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde ABD'deki parti görüntüleriyle de tepki çekmişti. Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, o sözlerini ve skandal parti görüntülerini bakın nasıl savundu.
Koronavirüs pandemisi döneminde sokakta yürüyen yaşlı vatandaşlara "geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırdığı görüntüler büyük yankı uyandıran Durmaz, tepkilerin odağında yer almıştı.
Uçankuş muhabirinin bu olayı hatırlatması üzerine sosyal medya fenomeni, "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.
"O videoda ne demek istediniz?" sorusuna Durmaz, "Yani insanların duyarlı olup dışarı çıkmayarak virüsü yaymaması gerektiğine dikkat çekmek istedim ama yanlış tarafa çekildi. Şu an gayet iyiyim" dedi.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GECEYDİ"
"65 yaş üstüne sokağa çıkmayın diyor ama kendisi Amerika'da parti yapıyor" eleştirileri hakkında sosyal medya fenomeni, "Benim için önemli bir geceydi, organize edilmesi gerekiyordu" diyerek, kendini savundu.
Kerimcan Durmaz, "Ayrıca o kutlamaya gelen herkese kapıda koronavirüs testi yapıldı" ifadelerini kullandı.
KURALLARIN HİÇE SAYILDIĞI PARTİ!
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınına rağmen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenlemişti. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı partide, Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
"HEPİMİZ GEBERİP GİDECEĞİZ"
Sosyal medya fenomeni, "Allah belanızı verecek ama olan masumlara oluyor. Bir gün nesliniz tükenecek" şeklinde yorum yazan bir takipçisine sert çıkmıştı.
Bu yorum sonrası adeta çılgına dönen Durmaz, "Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Bende hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sen de benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak" karşılığını vermişti.