İstanbullu Gelin'le tanınan oyuncu Berkay Hardal ile eşinin hamilelik testi krizi olay oldu! "İmkansız ama pozitif çıktı" diyen Dilan Telkök, eşi Berkay Hardal ile evliliğinin ikinci ayında yaşadıklarını anlattı. Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, 2021 yazında bir düğün yapmayı planladıklarını hatta mayıs ayı için bir mekanla anlaştıklarını söyledi.