İstanbullu Gelin'le tanınan oyuncu Berkay Hardal ile eşinin hamilelik testi krizi olay oldu! "İmkansız ama pozitif çıktı" diyen Dilan Telkök, eşi Berkay Hardal ile evliliğinin ikinci ayında yaşadıklarını anlattı. Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, 2021 yazında bir düğün yapmayı planladıklarını hatta mayıs ayı için bir mekanla anlaştıklarını söyledi.
"İMKANSIZ AMA POZİTİF ÇIKTI"
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu çift Berkay Hardal ile Dilan Telkök, Ekim 2019'da nikah masasına oturmuştu. Dilan Telkök eşiyle açtıkları Youtube kanalında evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı.
Posta'da yer alan habere göre; Dilan Telkök, eşiyle açtıkları Youtube kanalında, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir olayı anlattı.
"ANNEMİ İSTİYORUM"
"Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti.""Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık."
BERKAY HARDAL KAÇ YAŞINDA?
Berkay Hardal: 18 Kasım 1996 İstanbul doğumludur. Aslen Manisa Akhisarlıdır. Trakya Üniversitesi mezunu olan Berkay Hardal, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Son olarak Show TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisinde Yağmur karakterini canlandırdı. Berkay Hardal, 1.78 metre boyunda, 72 kilo ve Akrep burcudur.
DİLAN TELKÖK KAÇ YAŞINDA?
Dilan Telkök: 16 Eylül 1995 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimi alan Dilan Telkök; 2015 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Evlat Kokusu dizisinde rol almıştır.