Caroline Yılmaz'dan Serdar Ortaç'la sanal ilişki itirafı! "Kim olduğunu bilmeden 10 yıl..."
Caroline Yılmaz'dan Serdar Ortaç'la sanal aşk itirafı! Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz, sanal aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Ortaç hakkında "Serdar benim için bir projeydi" diyen Caroline Yılmaz, kim olduğunu bilmeden Serdar Ortaç ile 10 yıl sanal ilişki yaşadığını itiraf etti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın detayları...
Caroline Yılmaz'ın Serdar Ortaç'la sanal ilişki itirafı gündeme bomba gibi düştü. Adı ilk duyulduğu zamanlarda dünya müzik listesini kasıp kavuran, geçtiğimiz yıl Ahmet Kural'in da bir film için seslendirdiği 'Sie lieght in meinen armen' adlı şarkıya Türkçe sözler yazan Caroline Yılmaz, önceki gün Levent'te klip çekti.
Şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay da sevgilisi Caroline Yılmaz'ı çekimler esnasında yalnız bırakmadı. Gelen soru üzerine Caroline Yılmaz, Serdar Ortaç'la 10 sene sanal mecra üzerinden sohbet edip aşk yaşadığını ama asla kendisinin Serdar Ortaç olduğunu bilmediğini, bunu sonradan öğrendiğini anlattı.