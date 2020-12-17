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Caroline Yılmaz'dan Serdar Ortaç'la sanal ilişki itirafı! "Kim olduğunu bilmeden 10 yıl..."

Caroline Yılmaz'dan Serdar Ortaç'la sanal aşk itirafı! Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz, sanal aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Ortaç hakkında "Serdar benim için bir projeydi" diyen Caroline Yılmaz, kim olduğunu bilmeden Serdar Ortaç ile 10 yıl sanal ilişki yaşadığını itiraf etti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın detayları...

17.12.2020 13:04 - Son Güncelleme: 17.12.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





