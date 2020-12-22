Gelin adayı Naz Mila kimdir? Kalça estetiğini de sansürsüz paylaşmıştı...Naz Mila'nın cesur pozuna tepki yağdı.Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma katılan ünlü isimler arasında yer alan ve paylaşımıyla tepki çeken Naz Mila yine ahlaksızlığın dibine vurdu. Bir parfümün reklamını yapan Naz Mila dantelli iç çamaşırlı videosu ile kendine, 'Sen nasıl annesin, utan!' dedirtti.