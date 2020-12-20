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Haberler Galeri Magazin Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde! 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah, yasak aşk itirafıyla ilgili konuştu. Dönemin en sansasyonel yasak aşkı olan Hülya Avşar -Tanju Çolak birlikteliği magazin gündeminden düşmüyor.

20.12.2020 12:04 - Son Güncelleme: 20.12.2020 12:21
Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında ihanet itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan ünlü isimlerden Coşkun Sabah, yardım taşıyan araçların yola çıkmasının ardından muhabirlerle sohbet etti.

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

SABAH'TAN 'HÜLYA' ÇIKIŞI
"Hülya Avşar askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yapan Sabah, konuya açıklık getirdi.

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

Usta sanatçı, "Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten, ben de 'Evet, doğru' dedim. Ne deseydim olmuş olan bir şeye 'böyle bir şey olmadı' mı deseydim?" diyerek çıkışta bulundu.

Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...

İşte Coşkun Sabah'ın açıklamalarından satır başları (Posta)

Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. Ben konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar'ın beni Tanju Çolak'la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.

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