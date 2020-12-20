Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde: Utanmadan...
Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı! Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' itirafında ikinci perde! 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah, yasak aşk itirafıyla ilgili konuştu. Dönemin en sansasyonel yasak aşkı olan Hülya Avşar -Tanju Çolak birlikteliği magazin gündeminden düşmüyor.
İşte Coşkun Sabah'ın açıklamalarından satır başları (Posta)
Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. Ben konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar'ın beni Tanju Çolak'la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.