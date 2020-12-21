Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi! Evliliklerinin ikinci ayında şoke oldular: 'Ama ben daha çocuğum'

"ANNEMİ İSTİYORUM"

Posta'da yer alan habere göre; Dilan Telkök, eşiyle açtıkları Youtube kanalında, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir olayı anlattı."Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti.""Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık."

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