Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi! Evliliklerinin ikinci ayında şoke oldular: 'Ama ben daha çocuğum'
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi! Evliliklerinin ikinci ayında şoke olan Dilan Telkök ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Berkay Hardal ile Ekim 2019'da nikah masasına oturdu. Genç çiftten Dilan Telkök Instagram'dan, 'gebelik testi krizi'ni anlattı. İşte 'Başımdan aşağı kaynar su döküldü' diyen Berkay Hardal'ın eşi oyuncu Dilan Telkök'ün yaşadığı gebelik testi krizi...
"İMKANSIZ AMA POZİTİF ÇIKTI"
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu çift Berkay Hardal ile Dilan Telkök, Ekim 2019'da nikah masasına oturmuştu. Dilan Telkök eşiyle açtıkları Youtube kanalında evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı.
"ANNEMİ İSTİYORUM"
Posta'da yer alan habere göre; Dilan Telkök, eşiyle açtıkları Youtube kanalında, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir olayı anlattı."Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti.""Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık."
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