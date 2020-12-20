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    • 20.12.2020 16:59
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    ve eşi Nurdan Beşen Büyükak bombayı patlattı! 'in bahsettiği isimsiz ünlüler Büyükak çifti miydi?

    ve eşi Nurdan Beşen Büyükak bombayı patlattı! 'in bahsettiği isimsiz ünlüler Büyükak çifti miydi?Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz hafta koronavirüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2018 yılında Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan Büyükak, baba olacağı müjdesini verdi. Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen’le evlenen İbrahim Büyükak'tan gelen haber akıllara geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu üzerinden düzenlenen bir ödül törenine katılan Yenenler'in sözleri geldi.

    İbrahim ve eşi bombayı patlattı! Eser'in bahsettiği çift onlar mıydı?

    İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen Büyükak bombayı patlattı! Eser Yenenler'in bahsettiği isimsiz ünlüler Büyükak çifti miydi? 2018 yılında Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan İbrahim Büyükak baba oluyor.

    Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen'le evlenen İbrahim Büyükak'tan bebek haberi geldi.


    İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler'in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak'tan da çocuk haberi geldi.
    Magazin Hattı'nın haberine göre 2 yıl önce terapist Nurdan Beşen'le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu.


    Babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu. Öte yandan Eser Yenenler, hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söyledi.


    İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin" demişti.

    "YALNIZ DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

    "Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor" diyen Yenenler, "Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz" diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.
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