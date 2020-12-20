BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.

Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, "Efes Özel Ödülü"nü ve "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.