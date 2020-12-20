Başrollerinde Öykü Karayel'in yer aldığı Netflix'in ilgi çeken dizi Bir Başkadır ilk sezonuyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Şimdiden Bir Başkadır 2.sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı merakla araştırılır oldu. Farklı karakterde pek çok kişinin hayatlarını yansıtan dizinin yeni sezonunun ne zaman çekileceği belli oldu mu? Bir Başkadır konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sadece Netflix'e üye olanların izleyebileceği diziye dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Başkadır dizisi tek sezonluk olarak planlandı. Ancak dizinin büyük ilgi görmesi nedeniyle 2. sezonunun çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır 2. sezon için henüz bir duyuru yapılmadı.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.
Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?
Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?
Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.
Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, "Efes Özel Ödülü"nü ve "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.
Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.