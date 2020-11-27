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Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Hadise ile İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalandığını yazmıştık. '3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden bu yana evinde karantinada olduğu öğrenildi. Peki, koronavirüse yakalanan Oğuzhan Koç'un sağlık durumu nasıl? İşte tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlü isimler..

27.11.2020 11:15 - Son Güncelleme: 27.11.2020 11:32
Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi.

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Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

İBRAHİM BÜYÜKAK

İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu. Eser koronavirüsü atlattı şimdi sıra İbrahim'de. İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Koronavirüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Hadise, Seda Bakan, İrem Derici, Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı.

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