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Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Hadise ile İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalandığını yazmıştık. '3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden bu yana evinde karantinada olduğu öğrenildi. Peki, koronavirüse yakalanan Oğuzhan Koç'un sağlık durumu nasıl? İşte tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlü isimler..

27.11.2020 11:15 - Son Güncelleme: 27.11.2020 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





