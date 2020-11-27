Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç' da korona! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler...
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Hadise ile İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalandığını yazmıştık. '3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden bu yana evinde karantinada olduğu öğrenildi. Peki, koronavirüse yakalanan Oğuzhan Koç'un sağlık durumu nasıl? İşte tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalanan ünlü isimler..
İBRAHİM BÜYÜKAK
İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu. Eser koronavirüsü atlattı şimdi sıra İbrahim'de. İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.