Kanal D o dizinin fişini çekti! Final bile yapamadan apar topar yayından kaldırdı... Oyuncuların paylaşımlarıyla ortaya çıktı

Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…