Kanal D o dizinin fişini çekti! Final bile yapamadan apar topar yayından kaldırdı... Oyuncuların paylaşımlarıyla ortaya çıktı

Kanal D o dizinin fişini çekti! Final bile yapamadan o diziyi apar topar yayından kaldırıldı... Oyuncuların paylaşımlarıyla ortaya çıktı... Kanal D'de şoke eden veda. Başlıca rollerini Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek'in oynadığı (Kazım) dizinin 5. bölümde bitmesine karar verildi. Final bile yapamadan ekranlarda veda eden dizinin izleyicisi şaşkın. Öte yandan dizinin başrolü Özge Özder'den veda paylaşımı gecikmedi.
Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annenin Günahı dizisinin de fişi çekildi.
Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.
ÜNLÜ OYUNCUDAN VEDA PAYLAŞIMI
Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU
Suna, 40'lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir.
Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYORDU?
Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyordu.
Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyordu.
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYORDU?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşti.