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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...

2019'da evlenen ve Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden geçtiğimiz ay ikinci bebek müjdesi geldi. 25 yaşındaki Berfu Yenenler bu kez de Instagram hesabından, doğacak oğluna verecekleri ismi açıkladı. "İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım" diyen Berfu Yenenler bu kez oğluna hangi ismi verecek? İşte detaylar...

18.11.2020 16:47 - Son Güncelleme: 18.11.2020 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





