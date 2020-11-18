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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...

2019'da evlenen ve Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden geçtiğimiz ay ikinci bebek müjdesi geldi. 25 yaşındaki Berfu Yenenler bu kez de Instagram hesabından, doğacak oğluna verecekleri ismi açıkladı. "İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım" diyen Berfu Yenenler bu kez oğluna hangi ismi verecek? İşte detaylar...

18.11.2020 16:47 - Son Güncelleme: 18.11.2020 17:07
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocuklarını da ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz ay ünlü çiftten güzel bir haber daha geldi ve Berfu Yenenler'in ikinci kez anne olacağı haberleri gündemde yerini aldı. Peki Eser-Berfu Yenenler çifti ikinci oğullarına ne isim verecek? Merak edilen sorunun yanıtını Berfu Yenenler açıkladı.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, doğacak bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu. Berfu Yenenler, "Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete!" mesajını yayınladı

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...

İşte Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin ilk oğlu Kuzey ve ünlülerin çocukları...

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı! İkinci kez erkek bebek bekleyen çift...
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