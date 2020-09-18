Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!"

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!"

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten ve eski eşi tarafından dolandırıldığını ileri süren Songül Karlı, bikinili görüntüleri ile bu yaz çok konuşuldu. Bikini kazasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 47 yaşındaki Songül Karlı'ya oğlu Efe Furkan Gümüş tepki gösterdi. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu" dedi. İşte Müge Anlı'ya çıkacağı gün hayranları tarafından merakle beklenen Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan...

18.09.2020 09:29 - Son Güncelleme: 18.09.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





