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Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!"

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten ve eski eşi tarafından dolandırıldığını ileri süren Songül Karlı, bikinili görüntüleri ile bu yaz çok konuşuldu. Bikini kazasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 47 yaşındaki Songül Karlı'ya oğlu Efe Furkan Gümüş tepki gösterdi. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu" dedi. İşte Müge Anlı'ya çıkacağı gün hayranları tarafından merakle beklenen Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan...

18.09.2020 09:29 - Son Güncelleme: 18.09.2020 09:55
Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

47 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı.

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Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Songül Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu" dedi.

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

2020 yazının bikini frikiki ile çok konuşulan ünlüleri arasına giren Songül Karlı, bikinili fotoğrafına oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi; "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!"

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

Sanatçı, sorular üzerine vücudunda estetik olmadığını da açıkladı: "Üç kere göğüslerimi küçülttüm. Hatta yine küçültmek istiyorum."

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın bikinili paylaşımına oğlundan tepki! Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları.

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