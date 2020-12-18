Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Bedia Akartürk'ün adına memleketi İzmir'de müze de bulunmakta. Müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor.