Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli, türküleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden araştırılanlar arasında yer alıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün telefonla bağlantı yapıldı ve ünlü türkücünün hayatından kesitler paylaşıldı, şu an neler yaptıklarından bahsetti. Merak eden izleyiciler ise Bedia Akartürk ile ilgili tüm bilgileri sorguluyor. İşte ayrıntılar…
BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?
4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.
9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.
Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.
Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.
Bedia Akartürk'ün adına memleketi İzmir'de müze de bulunmakta. Müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor.