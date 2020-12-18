Ceyhun Fersoy kimdir? Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner kaç yaşında, hangi dizilerde oynadılar?

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Seksenler dizisinde tanıştığı Begüm Öner ile 23 Ağu 2015 tarihinde nikah masasına oturdu.

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1992 yılında henüz iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.



